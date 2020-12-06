В Новосибирске грузовик протаранил пассажирский автобус: есть пострадавшие

Помощь врачей понадобилась двум пассажирам автобуса.

В воскресенье, 6 декабря, в 23.22 в Новосибирске серьезная авария произошла в Октябрьском районе: там грузовик врезался в автобус, в котором было 20 пассажиров.

- Водитель автомобиля «Хово» у дома №274 к9 на улице Большевитской столкнулся со следовавшем в попутном направлении автобусом № 54, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что два человека из автобуса получили травмы: их доставили в больницу. Предварительный диагноз у водителя автобуса - сотрясение мозга

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины столкновения.

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