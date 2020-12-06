В Новосибирске водитель иномарки врезался в фуру на проезде Энергетиков и погиб

Иномарка врезалась в стоявший автомобиль. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, 6 декабря, серьезная авария произошла на проезде Энергетиков: там иномарка врезалась в фуру.

- В 22:40 водитель грузовика MAN включил аварийные сигналы и остановился в правом ряду на проезде Энергетиков, 8. В стоящий грузовик врезался седан Renault: от удара водитель погиб, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что тело водителя иномарки зажало в салоне.

- От удара передняя часть иномарки ушла под кузов. Зажатого в салоне водителя пришлось извлекать при помощи спецоборудования совместными силами спасателей и пожарных, - рассказали в новосибирской сдужбе эвакуации «АСТ-54».

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняют подробности случившегося.

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