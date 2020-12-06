В Новосибирске вор залез в квартиру забывчивой соседки и украл ноутбук

Полицейские быстро поймали вора. Фото: Виктория МИНАЕВА

В субботу, 5 декабря, за помощью к полицейским обратилась жительница одного из домов на улице Гоголя. Она рассказала, что пока ее не было в квартире, кто-то проник внутрь и украл ее ноутбук.

Полицейксие быстро нашли виновника случившегося: им оказался сосед самой пострадавшей сибирячки, который воспользовался ее невнимательностью.

- Хозяйка квартиры забыла закрыть входную дверь, этим и воспользовался вор, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Живет она на одном этаже пострадавшей, ему 35 лет. Украденный им ноутбук вернули владелице.

Жулику предъявили обвинения по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ррешается вопрос об избрании меры пресечения для вора. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей

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