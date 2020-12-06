«Мужики, держитесь»: хоккеисты «Сибири» проиграли «Локомотиву» в овертайме

ФЙаната оценили игру хоккеистов. Фото: ХК «Сибирь».

Плохая новость новосибирских любителей хоккея: хоккеисты «Сибири» проиграли «Локомотиву» в овертайме. Новосибирцы смогли отыграться, когда счет был 1:3 не в пользу сибиряков, но в итоге матч закончился со счетом 3:4. Вот как прокомментировал игру главный тренер «Сибири» Николай Заварухин:

- Хорошая игра, было хорошее движение. Думаю, зрителям понравилась игра с обоюдоострой атакой. Соперник наказал нас вначале за наши ошибки, хотя мы имели неплохие шансы, но не воспользовались ими. Спасибо ребятам, что вытащили третий период, проигрывая в две шайбы. В овертайме где-то недоработали, и соперник сделал наложение звеньев, - объяснид Николай Заварухин.

Однако в этот раз болельщики высказади претенщии не спортсменам, а судьям: по мнению фанатов, было нексолько спортных моментов. А вот самих хоккеистов зритетели поддержали:

- Мужики, держитесь, - пишут они в комментариях.

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