Грабитель напал на новосибирца в подъезде и отобрал у него 10 тысяч рублей

Полиция ищет виновного. Фото: Влад КОМЯКОВ

За помощью к полицейским 35-летний житель Кировского района обратился в час носи в субботу, 5 декабря. Мужчина рассказал, что в подъезде дома по улице Виктора Уса грабитель силой отобрал у него 10 тысяч рублей и сбежал.

На место происшествия сразу выехали полицейские и кинолог со служебно-розыскной собакой. Помогло то, что новосибирец хорошо запомнил нападавшего и смог подробного описать его приметы, вплоть до татуировки на руке. На подозреваемого сразу составили ориентировку и начали обходить каждую квартиру в доме. И спустя несколько часов виновника удалось задержать:

- Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний жителя дома, в котором было совершено преступление, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - Все похищенное изъято м возвращено владельцу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru