«Лежала вся в крови на морозе»: водитель сбил собаку на дороге и бросил ее умирать на дороге в Новосибирской области

Водитель протащил животное по дороге и бросил умирать на морозе. Фото: предоставлено Викторией Суворовой

Трагедия случилась 6 декабря на улице Московская в городе Болотное: неизвестное авто сбило собаку на дороге, водитель скрылся. Сибирячка Виктория, оказавшаяся рядом, сняла на видео погибшее животное и вызвала коммунальные службы. После чего девушка выложила пост в паблике «Типичное Болотное» «ВКонтакте».

— Собаку сбили вчера, возможно в ночь на 6 декабря. Собака уже не дышала, лежала вся в кровина морозе. Водитель ее тащил, остался длинный след. Когда я нашла, труп мимо проезжал экипаж ГИБДД, но они даже не остановились. Видели, что сбитая собака, что я фотографирую, а реакции — ноль, — рассказала КП-Новосибирск Виктория Суворова.

Местные жители надеются, что винивника случившегося полиции удастся найти.

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