В Новосибирске трое мужчин на иномарке провалились под лед на Оби

Салон машины залило водой. Фото: МАСС.

В воскресенье, 6 декабря, около двух часов ночи произошло ЧП в Кировском районе Новосибирска: трое мужчин на иномарке «Subaru Forester» провалились под лед на Оби в районе улицы Фёдора Горячева.

- Вызов поступил в 1.56, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Трое мужчин выбрались на берег самостоятельно, но не могли сориентироваться, где находятся, и просили помощи.

Спасатели созванивались по телефону с сибиряками, чтобы обнаружить их на берегу. Когда экипаж прибыл, то выяснилось, что мужчины были пьяны, а машина уже наполовину оказалась в воде.

- Спасатели посадили сибиряков в свой автомобиль, обогрели, связались с родственниками, - продолжают в МАСС. - Их осмотрели прибывшие на место врачи, а потом мужчин передали их родным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru