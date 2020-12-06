В Новосибирске коронавирусом за сутки заразились 180 человек

Врачи пока не могут побороть болезнь. Фото: Артем ЛЕНЦ

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 6 декабря 2020 выросло до 23767 человек. Как сообщил региональный оперштаб, за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 180 человек, среди них - шестеро детей.

- Всего с начала эпидемии заразились 1460 маленьких пациентов, сейчас в больницах находятся 35 детей с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Взрослых пациентов куда больше: в стационарах Новосибирска находятся 2792 пациента, в районных больницах - 1456 человек.

Есть и хорошие новости: за минувшие сутки из больниц выписали 108 пациентов, поборовших коронавирус.

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