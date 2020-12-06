Погода в Новосибирске на 6 декабря 2020 года: когда в городе потеплеет

Синоптиаки обещают небольшие снегопады. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 6 декабря 2020 года порадует горожан: в столице Сибири немного потеплеет, а значит, можно смело отправляться на прогулку.

- Днем в области будет минус 11 - минус 16 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 12 - минус 14 градусов), ночью похолодает до минус 14 - минус 19 градусов, в некоторых районах ожидается минус 24 градуса (в Новосибирске - минус 15 - минус 17 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Возможен небольшой снег, ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В понедельник, 7 декабря, в городе снова потеплеет: столбик термометра днем покажет вполне комфортные минус 10 - минус 12 градусов, синоптики поогнозируют снегопады.

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