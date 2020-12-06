Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Пока медики не могут побороть заразу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

C0VID-19, увы, пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 декабря 2020 года. На данный момент в регионе нет ни одного района, где не было бы заболевших коронавирусом.

Карта распространения коронавируса.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Новосибирской области заболели 23587 человек, в их числе 1454 ребенка. Сейчас в больницы госпитализированы 32 маленьких пациента с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.

Врачи смогли спасти не всех заболевших сибиряков: с начала вспышки в Новосибирской области умерли 779 человек. В основном это - пожилые люди, у которых были серьезные сопутствующие заболевания.

Сейчас медики борются за жизнь 209 человек, которые находятся в реанимации. 40 пациентов не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

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