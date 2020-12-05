К новосибирскому байкеру нагрянула ФСБ: из его дома вынесли 5 тысяч патронов

Оперативники УФСБ вместе с полицией накрыли нелегальную оружейную мастерскую.

Оперативники УФСБ вместе с полицией накрыли нелегальную оружейную мастерскую и изъяли из оборота более 8 единиц огнестрельного оружия и 5 тысяч боеприпасов. Весь этот арсенал находился в доме новосибирского байкера. Сорокалетний сибиряк, как выяснилось, увлекался не только мототехникой, но и незаконной продажей и переделкой оружия.

— У мужчины при обыске были найдены пистолеты с признаками переделки для стрельбы боевыми патронами, приспособление для бесшумной стрельбы, предмет конструктивно похожий на автомат модели Калашникова с признаками изменения конструкции для стрельбы боевыми патронами, одноствольное ружье, гладкоствольное ружье с оптическим прибором, ресивер видеонаблюдения, станок для снаряжения патронов, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах региона.

Весь этот арсенал находился в доме новосибирского байкера.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемого арестовали.

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