Открылись все ячейки: в Новосибирском ТЦ произошел сбой в работе автомата с посылками

В Новосибирске в одном из торговых центров сломался постамат. Фото: Евгений Сагадин

В Новосибирске, в одном из торговых центров, сломался постамат — автомат по выдаче товаров из интернет-магазинов. Он начал самопроизвольно открывать ячейки со всеми посылками людей. Произошедшее снял на видео новосибирец, пришедший забрать свою покупку, в сеть ролик попал 5 декабря.

— Пришел получать посылку в ТЦ на площади Калинина, а постамат тут автоматически открывает все ячейки. До техподдержки не получилось дозвониться. Гарантий, что ваша посылка дождется вас, нет, — написал сибиряк в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В компании «PickPoint», которой принадлежат постаматы, пояснили, что причиной произошедшего стал технический сбой. Компания создала «Штаб оперативного реагирования», в который были привлечены как внутренние, так и внешние эксперты, способные помочь решить эту проблему.

— Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в Интернет для постаматов. Было организовано персональное оповещение получателей по текущим статусам заказов, оказавшихся в постаматах в период инцидента. Компания берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению, — сообщается на официальном сайте компании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru