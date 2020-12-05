«Как его земля носит»: сибиряк застрелил трех собак за то, что они стащили у него рыбу

Уже написано заявление в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сибиряк застрелил трех собак из ружья. ЧП произошло в селе Медведское в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказала соседка хозяев убитых собак.

— Я поздно вечером возвращалась от дочки. Услышала три выстрела, но не предала этому значения. Утром пошла на остановку и увидела три трупа собак, — рассказала КП-Новосибирск Маргарита*, жительница села.

По словам сибирячки, она сразу же узнала соседских собак. Убитыми были три дворняги, которые сидели на цепи у ее соседей.

— Я пошла к ним, чтобы узнать, что случилось. Они рассказали, что это сделал сосед, который живет через несколько домов. По его словам, эти собаки утащили у него рыбу и уток. Я тут же позвонила участковому и написала заявление в полицию. Как его вообще земля носит, — говорит женщина.

Теперь правоохранительным органам предстоит узнать точную причину убийства четвероногих, и откуда у него дома ружье.

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