В Новосибирске загорелся двухэтажный дом: пожарные эвакуировали жильцов

В Новосибирске ночью случился загорелся двухэтажный дом. Фото: "Спасатели МАСС"

В Новосибирске ночью случился загорелся двухэтажный дом. На месте ЧП работали спасатели и пожарные. По предварительным данным, в огне погиб один человек.

На месте ЧП работали спасатели и пожарные. Фото: "Спасатели МАСС"

— Ночью 5 декабря, в 04:45 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация о пожаре в двухэтажном доме на улице Никитина в Октябрьском районе. Требовалась помощь спасателей в обеспечении доступа пожарных к очагам горения. По указанному адресу выехал оперативный экипаж, — пояснили в официальной группе спасателей МАСС Вконтакте. — Когда спасатели прибыли на место, пожарные уже успели эвакуировать людей из подъезда.

По предварительным данным, в огне погиб один человек. Фото: "Спасатели МАСС"

Спасатели провели разведку и помогли работать пожарному расчету. По предварительной информации в результате ЧП погиб один мужчина.

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