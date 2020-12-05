Новосибирец спас парня, который пытался покончить с собой на Димитровском мосту

Новосибирец уговорил мужчину слезть с Димитровского моста. Фото: "Спасатели МАСС"

Новосибирец уговорил мужчину слезть с Димитровского моста. На месте также работали спасатели.

— Сегодня, 5 декабря, около восьми часов утра, оперативному дежурному МАСС поступила информация от ЕДДС, в которой сообщалось, что на Димитровском мосту стоит мужчина. На разведку выехал оперативный экипаж спасателей, — сообщили в официальной группе спасателей МАСС Вконтакте. — Как удалось выяснить, мужчину заметил проезжающий по мосту водитель. Он остановился, позвонил в оперативную службу и до приезда спасателей разговаривал с ним.

Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты. К этому моменту сибиряк уже самостоятельно перелез через ограждения моста. Свои данные и мотивы поступка он назвать отказался. Спасатели дождались вместе с ним приезда полицейских и бригады врачей скорой помощи.

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