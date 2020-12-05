«От водителя пахло алкоголем»: в Новосибирске столкнулись автобус, минивэн и «Хонда»

В Новосибирске на улице Большевистской произошло ДТП с автобусом, минивэном и легковушкой. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Большевистской произошло ДТП с автобусом, минивэном и легковушкой. Хэтчбек сильно поврежден — он не подлежит восстановлению. Последствия аварии засняли на фото и видео очевидцы произошедшего, позже это попало в сеть.

— Авария случилась ночью 4 декабря. На улице Большевистская столкнулись Honda Fit, автобус и минивэн Toyota Ipsum. Хэтчбек не подлежит восстановлению, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, от водителя «Хонды» пахло алкоголем.

На месте работали спецслужбы. Фото: "АСТ-54"

На кадрах с места ДТП видно, что на там работали спасатели и скорая помощь.

— Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 01:59. На место происшествия выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели провели разведку места ДТП, сбор информации о пострадавших. Выяснилось, что в результате аварии в разной степени тяжести пострадали 4 человека, — пояснили в официальной группе спасателей МАСС Вконтакте. — Водитель «Хонды» находился в автомобиле, но не был зажат. Спасатели уложили 23-летнего парня на носилки и перенесли в автомобиль скорой помощи. По предварительной информации виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В комментариях под постом многие сибиряки также высказали свои предположения насчет того, что могло стать причиной аварии:

— Там дорога и так не самая простая, а если еще за руль нетрезвым сесть…

— Могло все и хуже закончиться, вот зачем так делать?

— Неужели сложно было взять такси? — пишут люди.

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