«Радуйтесь, что не лысая»: парикмахер испортила волосы сибирячки жутким окрашиванием

Сибирячке испортили волосы окрашиванием. Фото:

Сибирячка пожаловалось на то, что ее дочери испортили волосы в салоне жутким окрашиванием. Девушка хотела стать блондинкой, а в итоге превратилась в «радугу». Волосы приобрели желто-зеленый окрас.

— Дочка пришла на осветления волос. Краску она принесла свою. Парикмахер сказала, что процедура будет стоить всего 800 рублей. В итоге спалили волосы и потребовали заплатить 2000 рублей, — рассказала женщина в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Подписчики паблика ужаснулись состоянию волосы после процедур.

— Радуйтесь, что не лысая, — прокомментировали они.

КП-Новосибирск поговорили с юристом Инессой Рябининой, чтобы выяснить, может ли девушка рассчитывать на что-нибудь после такого неприятного инцидента.

— В таком случае клиент может написать жалобу в салон, указав, что именно в оказанной услуге его не устраивает. И, уже исходя из этого, просить компенсацию, просить снизить стоимость услуги или, если есть возможность, просить переделать работу, — отметила юрист.

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