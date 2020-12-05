Под Новосибирском иномарка съехала с дороги и влетела в столб: погибли два человека

Иномарка съехала с дороги и влетела в столб. Фото: Госавтоинспекция

Утром 5 декабря в ДТП под Новосибирском произошло ДТП: иномарка съехала с дороги и влетела в столб. В аварии погибли два человека, еще два — пострадали.

— Около половины девятого утра на трассе Р-254, около остановки общественного транспорта «с/х Толмачевский», 32-летний водитель седана Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в столб линии электропередач, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В ДТП погибли два человека. Фото: Госавтоинспекция

В аварии пострадали четыре человека, находившиеся в машине, двое из них — водитель и один пассажир — погибли на месте происшествия. Остальных доставили в больницу. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства случившегося выясняются.

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