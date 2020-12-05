Появились фото пожара в селе Кокошино 5 декабря 2020 года, где погибли пенсионеры

Появились фото пожара в селе Кокошино, где погибли два пенсионера. Фото: ГУ МЧС по НСО

Появились фото пожара в селе Кокошино 5 декабря 2020 года, где погибли два пенсионера. В МЧС рассказали подробности произошедшего.

— Около шести утра очевидец сообщил о возгорании в частном жилом двухквартирном доме по улице Кооперативная в селе Кокошино в Чулымском районе Новосибирской области. Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через пять минут. В этот момент открытым огнем горели кровля и веранда одной из квартир. Помощь профессиональным пожарным оказывала добровольная пожарная команда местного поселения. Открытое горение удалось ликвидировать за 20 минут — это не дало огню распространиться дальше. Площадь пожара составила 88 квадратных метров. Огнем выгорела одна квартира — вторая не повреждена. В 9:48 пожарные завершили проливку и разбор обгоревших конструкций, была объявлена ликвидация пожара. Всего на месте работали 17 человек и 6 единиц техники: из них от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники, — пояснили В ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС рассказали подробности произошедшего. Фото: ГУ МЧС по НСО

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС и следователи. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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После ЧП следователи проводят проверку (подробнее).