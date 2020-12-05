В пожаре под Новосибирском погибли два пенсионера: загорелся частный дом в селе

В селе Кокошино под Новосибирском 5 декабря произошел пожар. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В селе Кокошино под Новосибирском 5 декабря произошел пожар. Загорелся частный дом на улице Кооперативная. В огне погибли два человека: мужчина и женщина.

— Личности погибших установлены, выяснилось, что мужчине было 68 лет, а женщине 64 года. Предварительная причина смерти погибших- отравление угарным газом. Однако точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о пожаре, произошедшем в Новосибирской гостинице 28 ноября. Тогда пожарным удалось спасти 10 человек, одна сибирячка погибла.

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