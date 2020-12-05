Погода в Новосибирске на 5 декабря 2020 года: что обещают синоптики

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 5 декабря 2020 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 5 декабря 2020 года. По словам синоптиков, в горожан ожидает морозный и немного пасмурный день.

— В Новосибирске 5 декабря будет переменная облачность, ночью местами возможен небольшой снег, нем преимущественно без осадков. Также возможна небольшая изморозь, а на дорогах — гололедица. Температура воздуха будет достигать в среднем -13…-15 градусов днем, -19…-21 ночью. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в Новосибирске в субботу будет небольшая облачность, среднесуточная температура воздуха будет составлять -19…-21 градус. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 767-768 миллиметров ртутного столба.

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