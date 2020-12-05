Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Согласно последним данным оперштаба, в области выявлено всего 23 408 случаев COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 декабря 2020 года говорит о том, что заболевшие есть в каждом районе региона. Согласно последним данным оперштаба, в области выявлено всего 23 408 случаев COVID-19. Выздоровели всего 19 102 человек в регионе.

— В инфекционных стационарах города сейчас находится 2 784 взрослых пациентов с установленным диагнозом коронавирус и подозрением на него. В реанимации по области находятся 184 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 46 пациентов, — сообщает областной оперштаб. — Кроме того, в больницы региона были госпитализированы 28 детей с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом.

Заболевшие есть в каждом районе области.

Под наблюдением врачей в регионе остаются 3 515 человек, 72 339 человек сняты с меднаблюдения. Всего в регионе было сделано 951 918 тестов на коронавирус.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности — он был продлен до конца декабря — и масочный режим. Носить маску нужно во всех общественных местах, включая транспорт. В области также запрещены массовые мероприятия и действуют ограничения для работы заведений общепита, гостиниц, кинотеатров и торговых центров.

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