Новосибирцам рассказали об улице, которую полвека назад назвали в честь Берии: попробуйте угадать, о чем речь

Имя Богдана Хмельницкого улица носит уже 66 лет. Фото: Валерий Панов

Издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» вместе с краеведом Константином Голодяевым собрали материалы об одной из самых интересных улиц Калининского района. Как утверждают старожилы, раньше она носила имя Берии. Хотя по словам краеведа, документально это не подтверждено. Будучи председателем спецкомитета по использованию атомной энергии Лаврентий Павлович не раз бывал на строящемся заводе №250, или п/я 80, — будущем Новосибирском заводе химконцентратов. Жилые кварталы строились для работников завода. Но уже 66 лет она носит имя гетмана Войска Запорожского и предводителя национально-освободительного движения — Богдана Хмельницкого. Рассказываем о самых ярких местах, расположенных на этой улице.

Хороший слоган «Рискни стать умным», который встречает каждого человека, входящего в учебное заведение. Фото: Валерий Панов

Одним из самых значимых мест на улице был и остается Сибирский политехнический колледж, который как раз и ведет свою историю с Сибирского вечернего техникума, созданного при заводе химконцентратов в августе 1953 года. Рабочих обучали без отрыва от производства по специальностям «технология неорганических веществ», «механика по холодной обработке металлов», «оборудование химических заводов». Сейчас же здесь обучают программированию и бухучету — обе специальности можно получить на базе девяти классов. А еще у колледжа есть хороший слоган «Рискни стать умным», который встречает каждого человека, входящего в учебное заведение.

ЛДС — самое посещаемое место на улице Богдана Хмельницкого. Фото: Валерий Панов

Не менее знаковым местом Богданки является и всеми любимый Ледовый дворец спорта «Сибирь», где проводит свои домашние матчи новосибирская хоккейная команда. В дни, когда в городе проходит игра, на дорогах возникают огромные пробки, а на улицах появляется поток болельщиков в шарфах с символикой хоккейного клуба «Сибирь». ЛДС — самое посещаемое место на улице Богдана Хмельницкого.

Скульптура появилась в сквере в 2006 годуФото: Валерий Панов

Кроме всего прочего, Богданка также всегда была одной из самых «зеленых» улиц в городе. Деревьев там много и сейчас: по обе стороны магистрали тянутся липовые аллеи, у отдельных зданий высажены группы елей, а в скверах встречаются редкие в Сибири экземпляры. Кстати, еще одним интересным объектом, расположенным на этой улице, является небольшой Материнский сквер, где расположена скульптура «Мать и дитя» работы Александра Крутикова. Она появилась здесь в 2006 году. А сам сквер был заложен еще в 1996 году по инициативе Новосибирской общественной организации родителей военнослужащих, в память о своих сыновьях, погибших при исполнении воинского и служебного долга в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войнах.

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