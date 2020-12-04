Приют просит новосибирцев приносить собачью шерсть, чтобы помочь брошенным животным

Сибирячка Инна Архипова решила вязать теплые вещи из собачьей шерсти. Фото: Павел Глушков

Сибирячка Инна Архипова решила вязать теплые вещи из собачьей шерсти. Девушка — сторонница гуманного обращения с природой. Ее всегда смущало, что она не знает, в каких условиях держали овец, из руна которых пряли пряжу для ее шарфа. Это и подтолкнуло ее использовать в изготовлении изделий излишки шерсти домашних собак. Часть выручки (10%) Инна планирует отдавать в приюты для бездомных животных.

— Мы живем в Сибири, там, где холодно большую часть года и естественно, нам нужны теплые вещи. Только никто не задумывается каким образом добывается шерсть, мех и прочее. Если с натуральными мехом и кожей все более-менее понятно (выращивают животных на убой), то с шерстью совсем — огромный пробел в информации. Зачастую состав пряжи вызывает вопросы, а проверить это невозможно, — рассказала Инна Архипова изданию «Сибкрай.ru». — Так я и решила создать продукт, происхождение которого может отследить любой человек. Моя задача — донести до потребителя идею гуманности и бережного отношения к природе. Я хочу, чтобы покупатель привык проверять информацию, а не слепо верил картинке. Разумеется, хочется, чтобы люди делали выбор в пользу гуманного отношения к животным. Но может быть, им будет проще это сделать, если они поймут насколько пух собаки теплый и мягкий, а еще, он имеет лечебное свойство — прогревает тело.

Сибирячка предлагает новосибирцам чесать своих собак и отдавать шерсть ей для дальнейшей работы. А если своего питомца у вас нет — можно посетить приюты, где животные всегда будут рады вниманию и уходу. Ведь за состоянием их шерстки тоже нужно следить: а так, выйдет даже двойная польза. Поскольку пух любой собаки годен для прядения. Пока что пунктов приема шерсти у девушки нет и за материалом она ездит сама. Все желающие поучаствовать в этом проекте могут связаться с Инной по телефону 8-913-938-85-50.

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