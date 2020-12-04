Под Новосибирском водителя «ВАЗа» зажало в салоне после аварии с грузовиком

Под Новосибирском водителя «ВАЗа» зажало в салоне после столкновения с грузовиком. Фото: "АСТ-54"

Под Новосибирском водителя «ВАЗа» зажало в салоне после столкновения с грузовиком. ДТП случилось вечером 4 декабря в Бердске. Происходящее засняли на видео очевидцы события, позже ролик попал в сеть.

— На улице Вокзальной, 26, не смогли разъехаться седан ВАЗ-2115 и ГАЗель. От удара грузовичок пробил забор, слетев с дороги, а Пятнашку смяло, заблокировав ее водителя в кузове авто, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — На помощь пришли проезжавшие мимо автомобилисты и начали выламывать уже и так оторванную крышу седана, чтобы добраться до мужчины. Позже к работе подключились прибывшие на место спасатели и, достав водителя, передали его в руки врачей.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что последствия такого столкновения для водителя «ВАЗа» могли бы быть куда более плачевными. А некоторые отметили, что из-за аварии в сторону города на трассе собралась пробка:

— Слава богу, что жив остался.

— В сторону Новосибирска теперь пробка.

— Да уж, тут заборы не помогли, — пишут люди.

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