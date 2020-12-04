Пробки в Новосибирске 4 декабря 2020 года: на Димитровском мосту не проехать

Пробки в Новосибирске 4 декабря 2020 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 4 декабря 2020 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Пробки, загруженность городских дорог сейчас оценивается в 8 баллов.

На левом берегу движение затруднено на таких улицах, как Станционная, Большая, Ватутина, Немировича-Данченко, проезде Энергентиков, а также на площади Труда. На левом берегу проехать трудно на улице Фабричная, Владимировская, Большевистская, Ипподромская, Октябрьская, Военная, Орджоникидзе, Мичурина, Богдана Хмельницкого, а также на проспекте Димитрова и Красном проспекте. Движение сильно затруднено также на Димитровском мосту.

Загруженность дорог оценивается в 8 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На карте также видно, что на некоторых участках дороги, где присутствуют автомобильные заторы, произошли ДТП.

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