Ушел из дома и пропал: под Новосибирском ищут пенсионера с одним глазом

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 4 декабря.

В поселке Керамокомбинат под Новосибирском ищут пропавшего 74-летнего Анатолия Петровича Манцурова. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 4 декабря. С этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серую куртку, черные или темно-зеленые спортивные штаны, черную или серую шапку и черные кроссовки. У мужчины также отсутствует левый глаз.

По словам поисковиков, мужчина может нуждаться в медицинской помощи — он имеет серьезные проблемы с памятью и плохо ориентируется на местности. Он постоянно находится под присмотром родственников, которые ухаживают за ним. В последний раз, когда его видели перед исчезновением, он был одет не по погоде.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анатолий Петрович или вы просто видели его на улице сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru