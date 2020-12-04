Новый год в Новосибирске

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Не за горами то счастливое время, когда можно будет наконец-то отдохнуть и насладиться атмосферой праздника. Мандарины, оливье, «Ирония судьбы, или С легким паром!» скоро в каждом доме страны!

Поэтому уже сейчас начинаем готовиться.

Мы приготовили для вас специальный Новогодний проект, в котором ответили на самые популярные вопросы.

Блок 1. Здесь вы узнаете, куда сходить в Новосибирске начиная с 1 декабря. Выставки, концерты, различные представления, парки, катки и многое другое. Переходите на новогодний календарь и выбирайте дату.

Блок 2. Совсем скоро Новый год и пришла пора выбирать подарки. Но мы не просто сделали для вас список крутых подарков, а проконсультировались с новосибирским астрологом и рассказали, кому какие подарки дарить, как их преподносить, а от чего лучше воздержаться. С таким списком вы точно не ошибетесь с сюрпризом!

Блок 3. Новогоднее меню. Мы подобрали для вас самые вкусные новогодние рецепты и необычные подачи обычных блюд. Также вы узнаете, чем примечателен грядущий год и что лучше приготовить на новогодний стол, а от чего воздержаться. Кстати, мы попросили новосибирского шеф-повара рассказать, что он будет готовить на Новый год. Рецепт уже в меню.

Интересно? Заходите сюда: https://www.kp.ru/best/nsk/new-year-nsk/