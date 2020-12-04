Пьяный хулиган угрожал самозамораживанием

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

В 16.53 сигнал тревоги поступил из Центра занятости населения, находящегося на улице Станиславского. Прибывшему экипажу ГБР работники центра рассказали, что одна из посетительниц, возмущенная отсутствием специалиста на рабочем месте, стала пинать мебель и стены. «Гвардейцы» задержали нервную нарушительницу и передали ее сотрудникам полиции.

В 19.38 тревожная кнопка была нажата в аптеке, расположенной на улице Комсомольской. Прибывший через 4 минуты экипаж ГБР обнаружил возле учреждения сильно пьяного мужчину, который нападал на прохожих, а потом разделся по пояс, угрожая заморозить себя до смерти. Бойцы ГБР задержали пьяного хулигана, совместно с медицинскими работниками одели его и передали полиции.

В 21.14 в кафе на улице Покрышкина по невыясненной причине между двумя посетителями завязалась драка. Работники нажали тревожную кнопку и вызвали ГБР. Экипаж, оказавшийся поблизости, прибыл в ту же минуту и разнял дерущихся. Ущерб заведению причинен не был.

В 21.20 сигнал тревоги передала охранная сигнализация, установленная в банке на Вокзальной магистрали. Прибывший через 5 минут экипаж ГБР не обнаружил в помещении ни людей, ни следов взлома-проникновения. Для установления причины тревоги бойцы отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что двумя минутами ранее клиентка в процессе ожидания выдачи денег из банкомата нервно ударила его кулаком.

В 5.50 в блинную на Красном проспекте зашел бомж и попросил кипятка. Получив отказ, рассердился и устроил скандал. Испуганная продавец была вынуждена вызвать группу быстрого реагирования.