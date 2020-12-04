Новосибирец сделал самую маленькую ложку в мире: из чего она и какой размер

Владимир Анискин сделал крохотную ложечку. Фото: Владимир Анискин

Новосибирец Владимир Анискин сообщил о новом своем рекорде. На этот раз мастер сделал самую маленькую в мире ложку. Ее размер 2,4 миллиметра. Предыдущий зафиксированный в книге Гиннесса рекорд — 4,5 миллиметра, сообщает издание «Навигатор».

Сделана ложечка из скорлупы грецкого ореха. Потратил на это мастер 18 минут.

— Моя ложка помещается в игольном ушке. Подготовил фильм о том, как эта ложка делалась, — сообщил мастер.

Подписчиков заинтересовало, считается ли древесиной скорлупа грецкого ореха. По этому поводу мастер пояснил, что специально задавал вопрос по этому поводу, и создатели Книги рекордов ему ответили: любое дерево.

Замеры ложки выполнили в Новосибирском Центре сертификации и мониторинга. Сейчас новосибирец готовит документы для того, чтобы его ложечку официально признали самой маленькой в мире и внесли в книгу рекордом Гиннесса.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что известный миниатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал икону размером чуть больше сантиметра. Свою работу он вручил в подарок жене на ее день рождения.

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