В Новосибирске коронавирусом заболели 176 человек за сутки: выздоровело больше

За последние сутки больных коронавирусом выздоровело больше, чем заболело. Фото: КП

В пятницу, 4 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 176 человек, при этом выздоровели 195 пациентов, умерли 7 человек. На данный момент в реанимации находятся 184 человека, из них самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 46 пациентов.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 23408 человек, в том числе у 1450 детей, выздоровели 19102 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года.

В министерстве здравоохранения сообщили, что приказ, согласно которому было приостановлено оказание плановой медицинской помощи, не был продлен: все медучреждения региона могут возобновить оказание плановой медицинской помощи людям. Это касается как поликлиник, так и стационаров.

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