В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: самому молодому было 30 лет

От коронавируса за сутки умерли 7 человек. Фото: КП

В пятницу, 4 декабря, стало известно, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 7 пациента инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 30 лет, 68 лет, 70 лет и женщины в возрасте 70 лет, 71 год, 71 год и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 771 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 184 человека, на ИВЛ — 46 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 176 человек, выздоровели 195 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 23408 человек, в том числе 1450 детей, выздоровел 19102 пациента.

Из-за вспышки коронавируса медики рекомендует новосибирцам в общественных местах быть в защитных масках, обрабатывать руки антисептиком и держать социальную дистанцию. Режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года.

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