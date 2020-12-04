Новосибирец и его подельник связали женщину скотчем и вымогали у нее 10 миллионов рублей

Похитителей осудили на 10 с половиной лет колонии строго режима. Фото: КП

В Югре вынесли приговор жителю Новосибирской области и его подельнику из Хабаровского края. Они похитили свою знакомую и вымогали у нее 10 миллионов рублей.

— В апреле 2019 года подсудимые похитили женщину. Они напали, когда женщина подъехала к дому. Привезли на квартиру, где связали скотчем. Сняли с ее карт 275 тысяч рублей, а еще заставили написать расписку о том, что она должна 10 миллионов рублей. После этого отпустили ее искать деньги. Однако, опасаясь дальнейшего преследования женщина обратилась в полицию, рассказали в СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Через месяц оба злоумышленников задержаны и помещены под стражу.

Приговором Нижневартовского городского суда в сентябре 2020 года их приговорили к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. По результатам апелляционного рассмотрения приговор городского суда оставлен без изменений и вступил в законную силу.

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