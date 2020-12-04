«Светик, я в больнице, весь в бинтах»: стали известны подробности ДТП, где кроссовер на тротуаре задавил новосибирца

Погибший под колесами кроссовера новосибирец, успел перед смертью поговорить с женой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пятницу, 4 декабря, состоятся похороны 56-летнего мужчины, погибшего под колесами «BMW». Его родные рассказали КП-Новосибирск, что происходило за несколько часов до трагедии. Напомним, новосибирца на тротуаре задавил дорогой кроссовер. Это произошло на съезде с улицы Фрунзе на Ипподромскую магистраль 29 ноября. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что автомобиль сначала мотало по дороге, а потом кроссовер вылетел на тротуар. КП-Новосибирск пообщалась с племянницей погибшего мужчины.

— Мы с тетей Светой, женой дяди Леши, работали в их цветочном салоне. Был праздник — День Матери, и Алексей Иванович поехал поставить машину в гараж и должен был вернуться к нам, помочь в конце рабочего дня, закрыть салон и пойти домой. Мы живем в соседних домах с ними, — рассказала Елена Булыгина. — Он долго не возвращался. Тогда мы поняли: что-то случилось, ведь он всегда отзванивался, а тут ни от него звонка, ни от нас не берет трубку.

Елена и Светлана пошли искать Алексея. По словам родных, они звонили в «скорую», спасателям и полицию. Узнали о том, что случилась беда, когда писали заявление о пропаже. Им позвонили из больницы медики и сообщили, что Алексей Иванович в Горбольнице. Он был в сознании. Новосибирец успел пообщаться с женой. Это были его последние слова.

— Он сказал: «Светик, я в больнице, меня сбила машина, я весь переломан, весь в бинтах и гипсе». После этого трубку взяла врач. Спустя 14 часов его не стало. Для нас это огромная трагедия! Особенно для Светланы Павловны, они прожили 27 лет вместе душа в душу, такую любовь, какая была между ними, надо еще поискать! Они мечтали, как поедут в следующем году в отпуск, в их любимое место, где им так было хорошо, что вылечат больное колено тети Светы и станцуют еще вместе… И вот такая нелепая смерть …

По словам Елены, женщина, сидевшая за рулем кроссовера, на связь с ними не выходила. Они даже не знают ее имени.

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