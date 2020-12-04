«Упала на пол, а из носа пошла кровь»: сибирячка пострадала после столкновения маршрутки с автобусом

В Новосибирске маршрутка столкнулась с автобусом. Фото: «АСТ-54»

В пятницу, 4 декабря, у театра «Глобус» столкнулись маршрутка №45 и автобус №98. Маршрутка врезалась сзади в автобус, который в это время стоял на остановке.

Удар был такой силы, что у маршрутки смяло переднюю часть, а у автобуса отвалился бампер.

В ДТП пострадала 35-летняя женщина — пассажирка маршрутки. Она потеряла равновесие, упала и ударилась лицом, из носа пошла кровь, рассказали очевидцы. По предварительной информации, больше пострадавших нет.

Автобус стоял на остановке, когда в него въехала маршрутка. Фото: «АСТ-54»

В ГИБДД Новосибирска прокомментировали аварию.

— Это произошло в 7.40 на улице Каменская. Женщина с травмой головы доставлена в больницу, — сообщили в ведомстве.

На месте работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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