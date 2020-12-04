«BMW» вылетел с дороги и насмерть задавил 56-летнего новосибирца на тротуаре: это попало на видео

Кроссовер вынесло с дороги и бросило на пешехода. Фото: «АСТ-54»

При съезде с улицы Фрунзе на Ипподромскую магистраль кроссовер «BMW» насмерть задавил 56-летнего мужчину. За рулем автомобиля находилась 38-летняя сибирячка. Об этом рассказали родные погибшего. Они ищут очевидцев аварии.

— Это произошло 29 ноября около 22.00. В какой-то момент женщина не справилась с управлением, наехала на бордюр, снесла рекламную конструкцию, врезалась в угол здания, после чего автомобиль отбросило на пешехода. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию. Спустя некоторое время он скончался, — рассказала в группе «АСТ-54» племянница погибшего новосибирца Елена.

Как рассказали КП-Новосибирск близкие, сибиряк поставил свою машину в гараж, который находился не далеко от места трагедии, и шел домой, где его ждали родные.

— Он долго не возвращался. Мы начали понимать, что что-то не так, ведь он всегда отзванивался, а тут ни от него звонка, ни от нас не брал трубку, — рассказала КП-Новосибирск племянница Елена.

ДТП попало на камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что перед тем, как вылететь с дороги машину кидало по проезжей части. По какой причине сибирячка не справилась с управлением, неизвестно.

Родные ищут очевидцев ДТП. Если кто-то видела, как произошла авария, просьба позвонить по телефонам: 8 — 913 — 951 — 65 — 55 или 8 — 913 — 010 — 62 — 68.

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