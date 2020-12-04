Погода в Новосибирске на 4 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирск придут морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 4 декабря 2020 года: на дорогах будет скользко. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -13 до -15 градусов. Усилится западный ветер до 8 метров в секунду. Будет небольшой снег, местами изморозь и гололед на дорогах. Днем ожидается температура -11 — -13 градусов. Будет наблюдаться переменная облачность. По области будет холоднее: до -16 градусов, а также местами туман и изморозь, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -16 градусов, днем — -14 градусов, а вечером похолодает до -16 градусов. Весь день будет пасмурно.

Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды. В ближайшие дни в Новосибирске столбик термометра опустится до -25 градусов.

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