Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 декабря 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В области коронавирус обнаружили более, чем у 23 тысяч человек. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 декабря 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1525 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 23232 человек, в том числе у 1444 ребенка, при этом выздоровели 18907 пациентов, скончались 764 человека.

В министерстве здравоохранения сообщили, что приказ, согласно которому было приостановлено оказание плановой медицинской помощи, не был продлен. Поэтому все медучреждения региона могут возобновить оказание плановой медицинской помощи людям. Это касается как поликлиник, так и стационаров.

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