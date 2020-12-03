Яйца подвели: вор-сладкоежка попался на краже в супермаркете под Новосибирском

Под Новосибирском 28-летний мужчина украл в супермаркете два шоколадных яйца. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском 28-летний мужчина украл в супермаркете два шоколадных яйца. Его задержала полиция.

— Инцидент произошел 2 декабря, около шести вечера в одном из Искитимских супермаркетов. Ранее не судимый мужчина украл из магазина два шоколадных яйца. Его удалось задержать на месте участковому. Запись с камеры видеонаблюдения в магазине изъяты. Проводится расследование, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как четверо подростков в Новосибирске отобрали у курьера два пакета с роллами и коньяком. Двоих из них уже удалось найти полиции. Всего украденные продукты стоили 4 815 рублей.

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