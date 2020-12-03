Матч «Сибирь» — «Сочи» 3 декабря 2020 года: болельщики в восторге

Матч «Сибирь» — «Сочи» 3 декабря 2020 года закончился в пользу новосибирских спортсменов. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь» — «Сочи» 3 декабря 2020 года закончился в пользу новосибирских спортсменов. Игра завершилась со счетом 2:1 в овертайме.

— В сегодняшней встречи с гостями из Краснодарского края (vk.cc/bVtiNq) команды обменялись шайбами во втором периоде, сровняв счет 1:1. Матч перешел в овертайм, где точный бросок Ефима Гуркина принес победу нашей команде, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Следующий свой матч хоккейная «Сибирь» проведет против команды «Локомотив» из Ярославля. Игра состоится в воскресенье, 6 декабря.

Тем временем, болельщики радуются победе любимой команды и отмечают, что эта игра заставила их понервничать:

— Молодцы ребята!

— Вперед, так держать.

— Я уже чуть было не подумала, что опять проиграем, — пишут люди.

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