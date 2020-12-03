Возобновление плановых операций в Новосибирске с 1 декабря 2020 года: в министерстве здравоохранения сделали заявление

Рассказываем, как будет проходить возобновление плановых операций в Новосибирске с 1 декабря 2020 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, как будет проходить возобновление плановых операций в Новосибирске с 1 декабря 2020 года. В министерстве здравоохранения сообщили, что приказ, согласно которому было приостановлено оказание плановой медицинской помощи, не был продлен.

— Действовавший приказ продлен не был, в связи с этим все медучреждения региона могут возобновить оказание плановой медицинской помощи людям. Это касается как поликлиник, так и стационаров, — пояснили КП-Новосибирск в областном минздраве.

Напомним, сегодня также стало известно, что с 1 декабря 2020 года в регионе также была возобновлена плановая диспансеризация и профосмотры. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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