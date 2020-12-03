Мэр Новосибирска высказался о проблеме неприятного запаха, на который жалуются горожане

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал проблему неприятного запаха. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал проблему неприятного запаха, на который жалуются горожане. Глава города пояснил, что решение этой проблемы будет находиться совместно с Роспотребнадзором.

— Этот неприятный запах периодически появляется у нас в городе, причем не только в осеннее-зимний период, но также летом и весной. Главная беда в том, что источники этого запаха совершенно точно находятся не на территории города. А потому повлиять на решение этого вопроса напрямую мэрия не может, — пояснил Анатолий Локоть во время пресс-конференции 3 декабря.

Глава города также отметил, что пока что эта проблема остается нерешенной, однако мэрия, в сотрудничестве с Роспотребнадзором и Министерством экологии продолжает разбираться в данном вопросе.

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