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Общество

Мэр Новосибирска высказался о проблеме неприятного запаха, на который жалуются горожане

По словам главы города, мэрия занимается решением этого вопроса
Галина СИМОНОВА
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал проблему неприятного запаха.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал проблему неприятного запаха.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал проблему неприятного запаха, на который жалуются горожане. Глава города пояснил, что решение этой проблемы будет находиться совместно с Роспотребнадзором.

— Этот неприятный запах периодически появляется у нас в городе, причем не только в осеннее-зимний период, но также летом и весной. Главная беда в том, что источники этого запаха совершенно точно находятся не на территории города. А потому повлиять на решение этого вопроса напрямую мэрия не может, — пояснил Анатолий Локоть во время пресс-конференции 3 декабря.

Глава города также отметил, что пока что эта проблема остается нерешенной, однако мэрия, в сотрудничестве с Роспотребнадзором и Министерством экологии продолжает разбираться в данном вопросе.

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