«Вывез в лес и закопал»: сибиряк сошел с ума после убийства своей племянницы-сироты

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки, которое произошло 20 лет назад. Им оказался 75-летний житель Колыванского района. Его обвиняют в совершении убийства из корыстных побуждений по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ.

— В апреле 2000 года по факту безвестного исчезновения 18-летней девушки в деревне Воробьево в Колыванском районе Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело. На протяжении длительного времени лицо, причастное к причинению смерти потерпевшей, установить не удавалось, в связи с чем предварительное следствие было приостановлено. Однако в феврале 2020 года дело было возобновлено и правоохранителям удалось установить причастность к совершению убийства обвиняемого, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Следователи установили, что в 1996 году после гибели родителей попечителем потерпевшей была назначена ее тетя, супруга обвиняемого. При этом девушка имела право на жилье, которое она делила с попечителем. Однажды девушка упомянула в разговоре о том, что она подать в суд и доказать свое право собственности на квартиру. Именно нежелание делиться жилплощадью и подтолкнуло опекунов на убийство девушки. В сентябре 1999 года мужчина несколько раз ударил сибирячку по голове тяжелым предметом. От полученных травм девушка скончалась на месте. Ее тело убийца отвез в лес на машине и закопал. После обыска у обвиняемого при помощи современной криминалистической техники обнаружили месту половыми досками следы крови — экспертиза установила, что она принадлежит пропавшей девушке.

Несмотря на то, что во время расследования мужчина категорически отрицал свою вину в произошедшем и всячески пытался запутать следствие, правоохранителям все же удалось собрать достаточно доказательств. Однако из-за того, что у обвиняемого вскоре развилось хроническое психическое расстройство, уголовное дело направлено в суд для того, чтобы его могли отправить на принудительное лечение.

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