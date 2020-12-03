Возобновление диспансеризации в Новосибирске 1 декабря 2020 года: кому она положена, в каких больницах примут

Рассказываем, как проходит возобновление диспансеризации в Новосибирске 1 декабря 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, как проходит возобновление диспансеризации в Новосибирске 1 декабря 2020 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Мой приказ о приостановлении диспансеризации и профилактических осмотрах не был продлен. Поэтому с 1 декабря в медучреждениях региона была возобновлена эта работа, — пояснил Константин Хальзов на брифинге с журналистами 3 декабря.

В Новосибирске диспансеризацию и профосмотр можно будет пройти во всех поликлиниках. Напомним, в 2020 году на диспансеризацию могут отправиться люди 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годов рождения, а также все люди старше 40 лет, в 2021 году на диспансеризацию могут отправиться люди 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годов рождения (согласно приказу Минздрава от 6 мая 2019 года).

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