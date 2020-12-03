Мальчика, которого избили и облили мочой в новосибирской школе, переведут на индивидуальное обучение

Мальчик будет заниматься индивидуально с педагогом. Фото: личный архив героя

Мама избитого второклассника переведет сына на домашнее обучение. Напомним, что КП-Новосибирск писала об этом ЧП в школе. 8-летнего мальчика избил и облил мочой одноклассник. По словам женщины, учительница не разрешила ребенку пойти переодеться. Педагог уже извинилась перед мамой мальчика.

— Я уже давно планировала перевести ребенка на индивидуальное обучение. Педагог будет заниматься с ними индивидуально. Мой сын немного не успевает за всеми, а получать образование нужно, — объяснила КП-Новосибирск мама второклассника.

Как объяснила сибирячка, случай в школе просто подтолкнул ее ускорить процесс перевода. Она собрала почти все нужные документы и ждет заседание комиссии. Забирать ребенка из школы женщина не собирается.

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