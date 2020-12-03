«Отбуксировал на тросе»: в Новосибирске таксист угнал «УАЗ», брошенный во дворе

В Новосибирске таксист угнал «УАЗ» без аккумулятора, отбуксировав его на своей машине. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске таксист угнал «УАЗ» без аккумулятора, отбуксировав его на своей машине. Его задержала полиция.

— В полицию обратился новосибирец и сообщил, что ночью 30 ноября у него угнали автомобиль «УАЗ», припаркованный возле дома №8 по улице Железнодорожной. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Владелец уточнил, что автомобиль был без аккумулятора и долгое время стоял, припорошенный снегом, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и заметили автомобиль, который буксировал подходящее под ориентировку транспортное средство. Оказалось, что подозреваемый ехал на брендированном автомобиле такси.

Оперативники установили геолокацию и отследили, где находится такси на маршруте. Полицейские задержали по подозрению в краже 26-летнего жителя Мошковского района. Выяснилось, что таксист еще несколько месяцев назад приметил этот «УАЗ». Поняв, что машиной уже давно никто не пользуется, он решил его угнать и сдать на металлобазе.

В итоге, машину все же вернули законному владельцу. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.

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