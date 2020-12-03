«В маске и без штанов»: эксгибиционист терроризирует библиотеку под Новосибирском

Библиотека привлекает не только читателей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Библиотекари из города Оби написали уже третье заявление в полицию с просьбой поймать и наказать извращенца. Эксгибиционист повадился посещать учреждение по утрам и демонстрировать работницам свои прелести. Даже охрана не помогает изловить хулигана: к приезду экипажа мужчина успевает надеть штаны и убежать.

— Он всегда в маске, соблюдает санитарные требования. На лице еще темные очки, каждый раз разные, — рассказала КП-Новосибирск библиотекарь Екатерина Живорыкина. — Прежде чем зайти к нам, он обходит здание, смотрит в окна, а потом очень тихо появляется прямо перед моим столом и уже со спущенными брюками. Вежливый такой, культурный и не агрессивный. Одет прилично, дубленка у него черная. Только смотреть на то, что он делает очень неприятно.

Библиотекари уже и сами пытались смутить странного гостя — фотографировали его на телефон, стыдили словами. Но мужчина никак не унимается, приглянулся ему загородный читательский клуб.

Мужчина носит маску и очки. Фото: Екатерина Живорыкина.

— Это уже третий такой эксгибиционист, — поделилась наболевшим директор библиотеки. — Первых двух я сама отвадила, надавала им по шее и больше они не появлялись. А этот в маске приходит только тогда, когда меня нет. Девушки наши не такие бойкие, как я, теряются сразу, а он этим пользуется.

Правоохранители уже проверили ближайший психдиспансер и исключили версию, что в библиотеку приходит неадекватный пациент.

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