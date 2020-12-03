«Кожа слезала на ходу»: новосибирец, упавший в яму с кипятком, остудил у коммунальщиков 60 тысяч рублей

Две недели потерпевший провел на одной ноге. Фото: предоставлены Егором Новиковым

Новосибирец Артем Новиков отсудил у коммунальщиков 60 тысяч рублей за то, что провалился в яму с кипятком рядом с автобусной остановкой. ЧП произошло вечером 17 ноября 2019 года возле остановки «Жилмассив» на улице Выборная. Студент вышел из автобуса и попал в клубы пара, решил сфотографировать и отправить девушке. А потом рискнул пойти сквозь туман.

— Я начал переходить дорогу, у левого бордюра дороги нога провалилась. Кипяток попал в ботинок — пришлось снять его и сунуть ногу в сугроб. Пока шел домой — чувствовал, как слезает кожа, — сообщил КП-Новосибирск Артем Новиков.

Левая ступня покрылась огромными волдырями, в больнице диагностировали ожог второй степени и отправили студента домой. Артем провел на больничном три недели, сначала не мог даже наступить на больную ногу. Студент подрабатывал официантом, но из-за травмы пришлось целый месяц сидеть без работы.

Коммунальщики предложили небольшую компенсацию, ее размер не устроил парня. Он пошел в суд и через год после ЧП выиграл иск. Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района, суд назначил компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей и выплату 25 тысяч за услуги адвоката.

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