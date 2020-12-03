Новосибирские врачи просят изменить закон о телемедицине

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирские врачи считают, что закон о телемедицине нужно смягчать. Об этом единодушно заявили сразу несколько экспертов - руководители частных клиник.

Врачи, а также руководители страховых компаний встретились за круглым столом в пресс-центре «КП» - Новосибирск». Тема дискуссии была посвящена работе отрасли в период пандемии.

По мнению участников встречи, закон о медицине нужно поменять так, чтобы он допускал дистанционную постановку диагноза. Сейчас такое невозможно.

Татьяна Тищенко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы отправляли медицинского работника, который имеет право осмотреть. Например, фельдшера. А врач работает исключительно на постановку диагноза, назначение лечения, - поделилась своим опытом директор клиники «1 + 1» Татьяна Тищенко. - Оказалось, что у 80% больных есть рентген либо заключение компьютерной томографии, имеются полностью все анализы, есть даже данные пульсоксиметра, но закон требует, чтобы мы присутствовали очно.

Михаил Андрушкевич. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Директор многопрофильного медицинского центра «Клиника Санитас» Михаил Андрушкевич предложил:

- Нужно внести закон, что телемедицина должна работать без первой консультации.

За изменение закона выступили и другие участники встречи.

Елена Аксенова Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, которая тоже участвовала в дискуссии, отнеслась к идее скептически.

Посмотреть запись трансляции круглого стола можно по ссылке: m.ok.ru/live/2287916752728