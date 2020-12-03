«Теперь хоть деньги на хлеб есть»: работникам новосибирского завода выплатили зарплату после публикации в «Комсомолке»

Теперь работники завода ждут оставшуюся часть денег. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Работникам «Тяжстанкогидропресса» выплатили часть денег. Напомним, КП-Новосибирск рассказывала о том, что заводчанам перечислили зарплату от 7 до 50 рублей. В сентябре рабочих лишили ежемесячной премии. После чего они обратились в прокуратуру.

— После вашей публикации вчера поздно вечером пришло смс-сообщение о зачислении денег, — с радостью в голосе рассказал КП-Новосибирск работник завода Юрий Недзелюк. — На этот раз с нулями. А сегодня на работе нам сказали, что это был перевод аванса за ноябрь. Теперь хоть на хлеб деньги есть.

По словам сибиряка, октябрьскую зарплату обещали выплатить позже через другой банк. Сейчас им нужно предоставить реквизиты карточек, чтобы деньги точно дошли до работников.

Заводом заинтересовалась и прокуратура Кировского района Новосибирской области. Они отреагировали на обращения рабочих и начали проводить проверку. Как только будут результаты, о них сообщат.

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